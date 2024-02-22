Представитель МВФ: Российская экономика действительно удивила силой своего роста

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская экономика удивила своими высокими темпами роста на фоне введенных Западом значительных санкций, в стране растет объем производства. Об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак, отвечая на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать влияние западных рестрикций на РФ.

«Российская экономика действительно удивила силой своего роста. Очевидно, что у России сейчас военная экономика. Это связано с тем, что в экономике присутствует большой объем военных расходов, что способствует росту производства», — отметила она, указав на темпы роста объемов потребления в стране.