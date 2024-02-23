Антироссийские санкции и поддержка коррупционного киевского режима бесполезны - эксперт КНР

09:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западная поддержка коррупционного киевского режима не способна повысить боеспособность ВСУ, а односторонние антироссийские санкции уже доказали свою бесполезность. Об этом заявил директор Института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэй.



«Они [западные страны] заметили, что только военная помощь сама по себе не поможет Украине победить Россию. Поэтому теперь они пытаются усилить санкции, чтобы вовлечь другие стороны для давления на Россию, — приводит газета Global Times мнение эксперта, который прокомментировал 13-й пакет рестрикций Евросоюза. — Но все эти усилия бессмысленны и бесполезны, потому что за последние два года западные санкции против РФ доказали свою несостоятельность, а проблема коррупции в Киеве означает, что военную помощь Запада нельзя полностью преобразовать в боеспособность».



Китайский политолог напомнил, что Брюссель вводит очередные санкции против России и ее партнеров под давлением Вашингтона. По словам Ван Ивэя, Соединенные Штаты надеются, что Евросоюз возьмет на себя еще большую ответственность в оказании поддержки Украине, в то время как некоторые западные страны уже сами сталкиваются с трудностями.



