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Антироссийские санкции и поддержка коррупционного киевского режима бесполезны - эксперт КНР

09:35 23.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западная поддержка коррупционного киевского режима не способна повысить боеспособность ВСУ, а односторонние антироссийские санкции уже доказали свою бесполезность. Об этом заявил директор Института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэй.

«Они [западные страны] заметили, что только военная помощь сама по себе не поможет Украине победить Россию. Поэтому теперь они пытаются усилить санкции, чтобы вовлечь другие стороны для давления на Россию, — приводит газета Global Times мнение эксперта, который прокомментировал 13-й пакет рестрикций Евросоюза. — Но все эти усилия бессмысленны и бесполезны, потому что за последние два года западные санкции против РФ доказали свою несостоятельность, а проблема коррупции в Киеве означает, что военную помощь Запада нельзя полностью преобразовать в боеспособность».

Китайский политолог напомнил, что Брюссель вводит очередные санкции против России и ее партнеров под давлением Вашингтона. По словам Ван Ивэя, Соединенные Штаты надеются, что Евросоюз возьмет на себя еще большую ответственность в оказании поддержки Украине, в то время как некоторые западные страны уже сами сталкиваются с трудностями.

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