Итальянцы бастуют против поставок оружия Израилю и Украине

12:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работники ряда секторов в Италии, включая образовательные учреждения, транспорт, железные дороги и некоторые частные компании, проводят забастовку. Причины стачки варьируются в зависимости от решения профсоюзов, но большинство выступают против боевых действий Израиля в секторе Газа, отправки оружия Украине, а также неудовлетворительных условий труда.



В частности, в заявлении школьных профсоюзов указывается, что протестующие требуют «немедленного прекращения огня со стороны израильской армии в секторе Газа, прекращения поставок оружия Израилю, оккупации палестинских территорий на Западном берегу израильскими поселенцами, прекращения финансирования военных расходов и поставок оружия на Украину». Школьные профсоюзы также указывают на нехватку персонала, избыточное привлечение сотрудников по временным контрактам и неравномерное распределение обязанностей. Некоторые школы в Риме остаются закрытыми из-за того, что забастовку поддержал вспомогательный персонал.



Определенные сложности ожидаются в крупных городах Италии из-за забастовки работников транспортного сектора, а также перебои в пригородном железнодорожном сообщении. Достаточно активное участие в забастовке ожидается со стороны строительного сектора. Только накануне на строительной площадке во Флоренции было обнаружено тело последнего погибшего при обвале, произошедшем неделю назад. Всего в инциденте погибли пять рабочих. Профсоюзы поднимают достаточно острый для Италии вопрос о проблемах с безопасностью условий труда, которые не гарантируются должным образом.



