Итальянцы бастуют против поставок оружия Израилю и Украине
12:15 23.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В частности, в заявлении школьных профсоюзов указывается, что протестующие требуют «немедленного прекращения огня со стороны израильской армии в секторе Газа, прекращения поставок оружия Израилю, оккупации палестинских территорий на Западном берегу израильскими поселенцами, прекращения финансирования военных расходов и поставок оружия на Украину». Школьные профсоюзы также указывают на нехватку персонала, избыточное привлечение сотрудников по временным контрактам и неравномерное распределение обязанностей. Некоторые школы в Риме остаются закрытыми из-за того, что забастовку поддержал вспомогательный персонал.
Определенные сложности ожидаются в крупных городах Италии из-за забастовки работников транспортного сектора, а также перебои в пригородном железнодорожном сообщении. Достаточно активное участие в забастовке ожидается со стороны строительного сектора. Только накануне на строительной площадке во Флоренции было обнаружено тело последнего погибшего при обвале, произошедшем неделю назад. Всего в инциденте погибли пять рабочих. Профсоюзы поднимают достаточно острый для Италии вопрос о проблемах с безопасностью условий труда, которые не гарантируются должным образом.
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