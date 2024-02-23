Отряды ВСУ пополняются неподготовленными и хронически больными бойцами - пленный
16:20 23.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«За 4 дня показали все типы оружия, с которых я даже не стрелял. Практики не было. Кинули на дальние точки в окоп. Со мной должно было быть еще несколько человек, но они не дошли, и я на точке остался один. А не дошли они потому, что у одного была астма, у второго больные ноги. Хронически больных у нас много», — сказал он.
Решетников добавил, что среди штурмовиков много мобилизованных, которые не хотят воевать, из-за чего командиры злятся и отправляют их в самые тяжелые точки фронта, используя как приманку, а после бьют артиллерий по своим.
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