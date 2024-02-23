Отряды ВСУ пополняются неподготовленными и хронически больными бойцами - пленный

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за потерь вынуждены отправлять на фронт неподготовленных и хронически больных бойцов, сообщил ТАСС пленный военнослужащий пятой штурмовой бригады ВСУ Алексей Решетников.



«За 4 дня показали все типы оружия, с которых я даже не стрелял. Практики не было. Кинули на дальние точки в окоп. Со мной должно было быть еще несколько человек, но они не дошли, и я на точке остался один. А не дошли они потому, что у одного была астма, у второго больные ноги. Хронически больных у нас много», — сказал он.



Решетников добавил, что среди штурмовиков много мобилизованных, которые не хотят воевать, из-за чего командиры злятся и отправляют их в самые тяжелые точки фронта, используя как приманку, а после бьют артиллерий по своим.



