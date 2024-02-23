0
0
98
НОВОСТИ

Отряды ВСУ пополняются неподготовленными и хронически больными бойцами - пленный

16:20 23.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за потерь вынуждены отправлять на фронт неподготовленных и хронически больных бойцов, сообщил ТАСС пленный военнослужащий пятой штурмовой бригады ВСУ Алексей Решетников.

«За 4 дня показали все типы оружия, с которых я даже не стрелял. Практики не было. Кинули на дальние точки в окоп. Со мной должно было быть еще несколько человек, но они не дошли, и я на точке остался один. А не дошли они потому, что у одного была астма, у второго больные ноги. Хронически больных у нас много», — сказал он.

Решетников добавил, что среди штурмовиков много мобилизованных, которые не хотят воевать, из-за чего командиры злятся и отправляют их в самые тяжелые точки фронта, используя как приманку, а после бьют артиллерий по своим.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:50 23.02.2024
Сериал «Алиса не может ждать» по требованию Роскомнадзора удален с видеосервисов
0
52
15:25 23.02.2024
Собянин и Шойгу осмотрели отреставрированное здание штаба Московского военного округа
0
181
15:20 23.02.2024
В Испании смогли выявить более 450 активов якобы связанных с бизнесменами РФ
0
204
15:10 23.02.2024
Сбер готов делиться собственными технологиями искусственного интеллекта с арабскими партнерами
0
184
14:00 23.02.2024
На Украине принят законопроект о демобилизации солдат срочной службы
0
314
12:15 23.02.2024
Итальянцы бастуют против поставок оружия Израилю и Украине
0
453
11:30 23.02.2024
Турция создаст боевой самолет шестого поколения - Котиль
0
467
10:20 23.02.2024
Трасс заявила, что Байден не справляется со своими обязанностями
0
593
10:10 23.02.2024
Зеленский уверен, если бы выборы состоялись сейчас, его бы переизбрали
0
482
09:35 23.02.2024
Антироссийские санкции и поддержка коррупционного киевского режима бесполезны - эксперт КНР
0
532

Возврат к списку