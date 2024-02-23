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НОВОСТИ

На урегулирование конфликта на Украине за счет уступок РФ согласны 70% чехов - опрос

20:10 23.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 69% жителей Чехии высказались за скорейшее урегулирование военного конфликта на Украине за счет предоставления этой страной территориальных уступок РФ. Это показали результаты опроса общественного мнения, проведенного социологическим агентством STEM с 18 по 27 января среди 1 057 жителей Чехии. Их приводит новостной портал novinky.cz.

В Чехии за последние месяцы, согласно порталу, увеличилось число граждан, допускающих территориальные уступки со стороны Украины с целью скорейшего завершения конфликта.

«По сравнению с сентябрем прошлого года отмечен умеренный рост количества людей, желающих быстрого окончания конфликта на Украине ценой потери ею части территории. Этот показатель [с сентября 2023 года] возрос на семь процентов», — привел портал слова руководителя социологического исследования Яромира Мазака.

Лишь одна треть чехов, согласно порталу, высказывается за продолжение их страной всесторонней поддержки Украине с целью, чтобы она восстановил

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