На урегулирование конфликта на Украине за счет уступок РФ согласны 70% чехов - опрос

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 69% жителей Чехии высказались за скорейшее урегулирование военного конфликта на Украине за счет предоставления этой страной территориальных уступок РФ. Это показали результаты опроса общественного мнения, проведенного социологическим агентством STEM с 18 по 27 января среди 1 057 жителей Чехии. Их приводит новостной портал novinky.cz.



В Чехии за последние месяцы, согласно порталу, увеличилось число граждан, допускающих территориальные уступки со стороны Украины с целью скорейшего завершения конфликта.



«По сравнению с сентябрем прошлого года отмечен умеренный рост количества людей, желающих быстрого окончания конфликта на Украине ценой потери ею части территории. Этот показатель [с сентября 2023 года] возрос на семь процентов», — привел портал слова руководителя социологического исследования Яромира Мазака.



Лишь одна треть чехов, согласно порталу, высказывается за продолжение их страной всесторонней поддержки Украине с целью, чтобы она восстановил



