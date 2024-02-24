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НОВОСТИ

Двое военных погибли при крушении вертолета Apache в США

14:00 24.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вертолет AH-64 Apache Национальной гвардии США потерпел крушение в штате Миссисипи, двое членов экипажа погибли. Об этом сообщил губернатор штата Тейт Ривз.

«Сегодня во время учебного полета потерпел крушение вертолет AH-64 Национальной гвардии Миссисипи. К сожалению, оба военнослужащих, находившиеся на борту, не выжили», — написал Ривз на странице в соцсети Х.

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