Двое военных погибли при крушении вертолета Apache в США

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вертолет AH-64 Apache Национальной гвардии США потерпел крушение в штате Миссисипи, двое членов экипажа погибли. Об этом сообщил губернатор штата Тейт Ривз.

«Сегодня во время учебного полета потерпел крушение вертолет AH-64 Национальной гвардии Миссисипи. К сожалению, оба военнослужащих, находившиеся на борту, не выжили», — написал Ривз на странице в соцсети Х.