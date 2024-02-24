Обязанности председателя Верховного суда будет исполнять Петр Серков
13:00 24.02.2024 Источник: Интерфакс
Обязанности председателя Верховного суда России временно возложены на первого заместителя Петра Серкова, сообщили в субботу "Интерфаксу" в суде.
"В настоящее время обязанности председателя Верховного суда временно исполняет первый заместитель Петр Серков", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Павел Одинцов.
Петр Серков - член президиума Верховного суда РФ, с 2009 года - первый заместитель председателя Верховного суда РФ. Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России.
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