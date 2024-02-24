Словацкий премьер против нового железного занавеса вокруг России
19:30 24.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил против возвращения железного занавеса вокруг России.
«Словакия должна быть заинтересована в добрых и дружеских отношениях с каждым, кто также в них заинтересован. Будь то США, Россия, Китай или Вьетнам, — сказал он в дискуссионно-аналитической программе „Субботние диалоги“, подготовленной общественно-правовым вещателем „Радио и телевидение Словакии“. — Мы должны стандартизировать отношения [с РФ]. Или вы хотите вновь опустить железный занавес где-то на украинско-российской границе? <…> Кому это поможет и что из этого будет хорошего?»
Социал-демократ Фицо последовательно выступает за нормализацию отношений Словакии с Россией, которые находившиеся у власти в республике до октября 2023 года либеральные партии понизили, по его словам, до нулевой отметки. Премьер высказывается за диалог Братиславы и Москвы.
Выступая в программе «Субботние диалоги», он также подчеркнул, что конфликт на Украине не имеет военного решения. «Наивно полагать, что ядерную державу, какой является РФ, кто-то сможет победить в войне, ведущейся обычными вооружениями», — сказал Фицо.
Конфликт на Украине, по его словам, находится в стадии замерзания. Евросоюз должен приступить к поиску эффективного урегулирования, чтобы были удовлетворены интересы Украины и предоставлены гарантии безопасности для России. «Давайте давить на обе воюющие стороны, Украину и Россию, чтобы они заключили перемирие», — сказал Фицо.
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