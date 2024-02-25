Япония, вслед за другими странами G7, расширит санкции в отношении России - заявление

09:24 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии также расширит санкционные списки в отношении РФ из-за ситуации на Украине, как ранее на этой неделе сделали другие члены Группы семи. Об этом на прошедших в субботу онлайн-переговорах лидеров G7 заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

«Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония в тесном сотрудничестве с G7 все это время принимала жесткие меры и теперь введет дополнительные санкции, включая ограничения в отношении частных лиц и организаций РФ», — говорится в сообщении МИД Японии. Также подчеркивается, что глава японского правительства в ходе онлайн-переговоров лидеров G7, прошедших под председательством Италии, обещал продолжить всестороннюю поддержку Украины, в первую очередь в сфере восстановления и модернизации украинской инфраструктуры.