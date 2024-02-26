Розничные продажи крепкого алкоголя в РФ достигли максимума за 7 лет — исследование

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Розничные продажи в РФ крепких спиртных напитков в 2023 году увеличились на 3,6%, до рекордных 7,2 литра на душу населения. Такие данные в своем исследовании (текст есть в распоряжении ТАСС) приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Аналитики использовали данные Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль), включая реализацию алкоголя в заведениях общепита. К крепкому алкоголю были отнесены водка, коньяк и ликероводочные изделия с содержанием спирта свыше 25%, к винодельческой продукции — тихие и игристые вина, ликеры и винные напитки, произведенные из винограда (то есть исключая плодовые вина). Пивная продукция включает пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху. Данные об объемах розничной реализации алкоголя были сопоставлены со среднегодовой численностью населения за рассматриваемые периоды.

«Продажи крепкого алкоголя (с содержанием спирта более 25%) в магазинах и заведениях общественного питания увеличились к предыдущему году в натуральном выражении на 3,6%, с 7 до 7,2 литра на душу населения в год. Это максимальное годовое потребление на человека как минимум с 2017 года, то есть за семь лет. Таким образом, после резкого скачка в 2022 году (на 7,3%) восходящая динамика продаж в 2023 году сохранилась, хоть и сбавила темпы», — говорится в материалах исследования.

Отмечается, что в структуре продаж крепкого алкоголя свыше двух третей занимает водка. Однако именно ее потребление чуть снизилось — на 0,2%, до 5,3 литра на человека. Зато выросли продажи коньяка (на 10%, до 1 литра на человека) и других горячительных напитков крепче 25 градусов.

Розничные продажи винодельческой продукции (вина тихие, игристые, ликерные, винные напитки, изготовленные из винограда) после трехлетнего спада в 2023 году увеличились на 2,3%, до 5,9 литра на человека в год, однако они так и не вернулись на пандемийный и допандемийный уровень.

Самым популярным алкогольным напитком у россиян остается пиво. Пивоваренной продукции продается примерно в 3,5 раза больше, чем всех прочих видов спиртного. В 2023 году с магазинных прилавков, в ресторанах и барах было отпущено и разлито по 53,3 литра пива и пивных напитков (а также сидра, пуаре и медовухи) на душу населения, что на 2,6% больше по сравнению с 2022 годом. Как раз в том году продажи пива немного сократились, теперь же, как и в случае с крепким спиртным, достигли семилетнего максимума.

Лидерами по потреблению крепкого алкоголя стали северные и дальневосточные регионы.