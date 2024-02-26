В Киеве заявили, что найденный мертвым в Испании Кузьминов пользовался «планом защиты»
11:32 26.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал российский военный вертолет и 13 февраля, как предполагается, был найден мертвым в Испании, пользовался «планом защиты».
Как утверждал политик в интервью испанской газете El Mundo, в королевстве есть «русская мафия». «Наша военная разведка должна была бы прокомментировать это лучше», — отметил он. «Но я могу сказать две вещи: если пилот, который пользуется планом защиты, вынужден избегать контактов, менять свою жизнь, чтобы остаться в живых, и это все равно с ним происходит, Испания должна провести расследование, — сказал Подоляк. — Благодаря этому углубленному расследованию Испания должна продемонстрировать, кто должен заплатить за это преступление».
Ранее газета El País со ссылкой на правительственные источники передавала, что испанские спецслужбы не были официально проинформированы о том, что Кузьминов прибыл в провинцию Аликанте. По версии газеты El Periódico, мужчина приехал в Испанию в октябре 2023 года по украинскому паспорту, в котором фигурировали вымышленные имя и дата рождения.
НОВОСТИ
- 12:20 26.02.2024
- Варшава требует от Киева занять более четкую позицию по Волынской резне — министр
- 12:05 26.02.2024
- В Тюмени после соревнований по сноуборду обрушился трамплин
- 12:00 26.02.2024
- Блоковая конфронтация не позволит обеспечить безопасность ни одной страны — МИД КНР
- 11:20 26.02.2024
- Регионам РФ выделят 12 млрд рублей на модернизацию ЖКХ — Мишустин
- 11:05 26.02.2024
- Около половины поляков выступают за запрет ввоза агропродукции с Украины — опрос
- 11:00 26.02.2024
- После потери Авдеевки ВСУ стали применять HIMARS, чтобы достать до Донецка — Пушилин
- 10:32 26.02.2024
- Россияне все больше тратят на заказ продуктов на дом - исследование
- 10:20 26.02.2024
- Эрдоган стал "Почетным старейшиной Туркмении"
- 10:05 26.02.2024
- Украина передаст России мирный план во время конференции в Швейцарии - Зеленский
- 10:00 26.02.2024
- Боевой самолет шестого поколения может появиться в России к 2050 году — ГосНИИАС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать