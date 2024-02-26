В Киеве заявили, что найденный мертвым в Испании Кузьминов пользовался «планом защиты»

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал российский военный вертолет и 13 февраля, как предполагается, был найден мертвым в Испании, пользовался «планом защиты».

Как утверждал политик в интервью испанской газете El Mundo, в королевстве есть «русская мафия». «Наша военная разведка должна была бы прокомментировать это лучше», — отметил он. «Но я могу сказать две вещи: если пилот, который пользуется планом защиты, вынужден избегать контактов, менять свою жизнь, чтобы остаться в живых, и это все равно с ним происходит, Испания должна провести расследование, — сказал Подоляк. — Благодаря этому углубленному расследованию Испания должна продемонстрировать, кто должен заплатить за это преступление».

Ранее газета El País со ссылкой на правительственные источники передавала, что испанские спецслужбы не были официально проинформированы о том, что Кузьминов прибыл в провинцию Аликанте. По версии газеты El Periódico, мужчина приехал в Испанию в октябре 2023 года по украинскому паспорту, в котором фигурировали вымышленные имя и дата рождения.