Заявления о якобы давлении Кремля на мать Навального абсурдны — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления сторонников Алексея Навального о якобы имевшем место давлении Кремля на мать умершего.

«Это совершенно очередные абсурдные заявления», — сказал Песков журналистам.

Он обратил внимание на то, что практически все эти сторонники Навального «находятся в розыске так или иначе, практически все находятся за границей». «Поэтому соответствующим образом нужно относиться к их заявлениям», — посоветовал пресс-секретарь президента.