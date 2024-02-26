Будапешт предложил Тегерану торговать с Европой через Венгрию
15:32 26.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия может служить «воротами в Европу» для иранского бизнеса. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью агентству IRNA.
«Поскольку мы являемся членом Европейского союза и Шенгенской зоны, Венгрию можно легко рассматривать в качестве ворот в Европу для Ирана. Насколько я слышал от вашего (иранского — прим. ТАСС) министра экономики и финансов, многие европейские государства как напрямую торгуют с Ираном, так и с помощью третьих стран. Я верю, что роль ворот Венгрия может сыграть для вас в сферах экономического и торгового сотрудничества», — приводит слова министра иранское агентство.
Сийярто подчеркнул, что Венгрия выступает «за свободную и справедливую мировую торговлю». По его словам, «наличие иностранных инвестиций является определяющим фактором для функционирования экономики страны».
НОВОСТИ
- 16:32 26.02.2024
- В РФ с 1 марта 2025 года можно будет устанавливать самозапрет на выдачу кредитов — закон
- 16:12 26.02.2024
- Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа — указ
- 16:00 26.02.2024
- ФРГ ведет тайные переговоры с Индией о закупке боеприпасов для ВСУ — Der Spiegel
- 15:12 26.02.2024
- ВС РФ освободили Ласточкино — Минобороны РФ
- 15:00 26.02.2024
- Минкоммерции Китая пригрозило Лондону контрмерами из-за антироссийских санкций
- 14:32 26.02.2024
- Европейцам нужно научиться жить без «американского друга» — Боррель
- 14:12 26.02.2024
- Заявления о якобы давлении Кремля на мать Навального абсурдны — Песков
- 14:00 26.02.2024
- ЦРУ и до 2014 года готовило на Украине людей для подрывной работы против РФ — Песков
- 13:32 26.02.2024
- Эра глобального доминирования Запада завершилась с началом СВО, признал Боррель
- 13:20 26.02.2024
- Авдеевка полностью зачищена, но не до конца разминирована — Пушилин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать