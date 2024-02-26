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НОВОСТИ

ФРГ ведет тайные переговоры с Индией о закупке боеприпасов для ВСУ — Der Spiegel

16:00 26.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия и Индия тайно обсуждают сделку по закупке боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

По его информации, Берлин ведет тайные переговоры с Нью-Дели о покупке снарядов для нужд ВСУ через посредников. Издание отмечает, что Индия располагает большими запасами артиллерийских боеприпасов, количество которых оценивается в несколько сотен тысяч снарядов.

По данным журнала, руководство ФРГ также не исключает возможность заключения сделки о поставках Киеву боеприпасов с арабскими странами, ряд из которых обладают большими запасами. Кроме того, в статье отмечается, что, по оценкам экспертов, некоторые балканские и африканские страны имеют достаточные для продажи запасы амуниции или возможности ее произвести.

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