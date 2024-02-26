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Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа — указ

16:12 26.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В состав Ленинградского округа вошли Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, город Санкт-Петербург, а также Ненецкий автономный округ.

В состав Московского — Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также город Москва.

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