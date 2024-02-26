Суд заочно приговорил актера из «Глухаря» Канахина к пожизненному сроку за госизмену

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второй западный окружной военный суд в понедельник заочно приговорил бывшего российского актера Кирилла Канахина к пожизненному сроку по делу о госизмене, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Признать Канахина виновным по ст. 275 УК РФ (госизмена), назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы заочно», — зачитал текст приговора судья Тимур Жидков. В случае задержания он проведет срок в колонии особого режима.