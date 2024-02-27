Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя
09:05 27.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возможность отправки сухопутных войск западных стран на Украину обсуждалась на конференции в Париже, однако присутствующие не пришли к консенсусу по этой теме. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи.
«Сегодня вечером все обсуждалось в свободной и прямой манере. Консенсуса относительно официальной отправки сухопутных войск нет, но с течением времени ничего исключать нельзя», — отметил французский лидер.
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