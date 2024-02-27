Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможность отправки сухопутных войск западных стран на Украину обсуждалась на конференции в Париже, однако присутствующие не пришли к консенсусу по этой теме. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи.

«Сегодня вечером все обсуждалось в свободной и прямой манере. Консенсуса относительно официальной отправки сухопутных войск нет, но с течением времени ничего исключать нельзя», — отметил французский лидер.