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НОВОСТИ

Суд в Грозном приговорил Журавеля к 3,5 года колонии за сожжение Корана

11:05 27.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Висаитовский районный суд Грозного приговорил к 3,5 года колонии общего режима Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжения Корана у мечети в Волгограде по указанию украинских спецслужб, об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания.

«Окончательно назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — огласил решение судья Руслан Дандаев.

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