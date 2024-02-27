Сбербанк и факультет права ВШЭ заключили договор о сотрудничестве

11:37

Правовой департамент Сбербанка и факультет права Высшей школы экономики заключили договор о сетевой форме реализации образовательной программы бакалавриата «Юриспруденция: цифровой юрист». Подписи под документом поставили вице-президент, директор Правового департамента Сбербанка Игорь Кондрашов и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Курс «Юриспруденция: цифровой юрист» направлен на подготовку юристов с цифровыми навыками и компетенциями в области цифрового права.

Договор заключается на срок реализации образовательной программы – до 31 декабря 2028 года. Программа «Юриспруденция: цифровой юрист» стартовала в 2022 году. Сейчас на ней учится 83 студента, но в будущем, согласно договору, число обучающихся может достичь 500 человек.

Кроме того, стороны собираются проводить для студентов мастер-классы, лекции и научно-исследовательские семинары, организовывать ознакомительную и производственную практику, а также стажировки, помогать студентам работать над проектами правового регулирования IT, включая LegalTech и искусственный интеллект. Такое сотрудничество будет способствовать подготовке высококвалифицированных специалистов и формированию кадрового резерва.

«Наше сотрудничество с факультетом права Высшей школы экономики выходит на новый уровень, что важно не только для нас, но и для юриспруденции в стране в целом, – прокомментировал Игорь Кондрашов. – Сегодня отрасль быстро меняется. Все более значимую роль в ней играет LegalTech, технологии искусственного интеллекта, которые отлично дополняют юриста: расширяют его возможности и повышают производительность. Поэтому мы продолжим развивать наш совместный курс «Юриспруденция: цифровой юрист», чтобы вместе с ВШЭ готовить уникальных специалистов, которые в совершенстве знают законодательство и при этом разбираются в новых технологиях. Уже сейчас такие специалисты в дефиците, и в будущем их востребованность будет только расти».

«Договор со Сбербанком открывает для сотрудников и студентов факультета права большие возможности, – уверен Вадим Виноградов. – Помимо подготовки квалифицированных юристов, в том числе для дальнейшего трудоустройства и организации студенческой практики в Правовом департаменте крупнейшего банка страны, в наших планах – реализация новых образовательных инициатив, направленных на развитие у студентов современных компетенций, отвечающих требованиям цифровой экономики».