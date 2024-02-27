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Число выявленных поддельных российских банкнот и монет сократилось вдвое в 2023 году

13:05 27.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество выявленных в банковской системе поддельных российских банкнот и монет в 2023 г. сократилось почти в два раза и составило порядка 12,4 тыс. штук, сообщила пресс-служба Банка России.

«В 2023 году количество выявленных в банковской системе поддельных российских банкнот и монет сократилось почти в два раза и составило порядка 12,4 тыс. штук. На 1 млн банкнот, находящихся в обращении, приходилось всего две фальшивки (в 2022 году — четыре)», — сообщили в ЦБ.

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