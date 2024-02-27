Клиенты СберНПФ за прошлый год получили рекордный инвестиционный доход

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В 2023 году СберНПФ заработал для своих клиентов 10,24% годовых по договорам об обязательном пенсионном страховании (ОПС). Для индивидуальных пенсионных планов доходность составила 10,97%, для корпоративных пенсионных программ – 10,71%. По индивидуальным пенсионным планам с инвестиционной стратегией «Недвижимость», которую СберНПФ запустил в 2023 году, доходность достигла 12%. Это лучшие результаты фонда с 2010 года.

«По итогам 2023 года доходность пенсионных средств клиентов СберНПФ обогнала годовую инфляцию на 3,55 процентных пункта (п.п.) по индивидуальным пенсионным планам, на 3,29 п.п. по корпоративным пенсионным программам и на 2,82 п.п. по договорам ОПС, – отметил генеральный директор СберНПФ Александр Зарецкий. – С учетом сохраняющейся волатильности на рынках фонд сформировал сбалансированный портфель и увеличил долю облигаций, удерживаемых до погашения, которые учитываются по амортизированной стоимости. Такие бумаги не подвержены рыночной переоценке при изменении ставок. Благодаря этому СберНПФ удалось снизить чувствительность портфеля к процентному риску и повысить фактическую доходность за 2023 год».

«Фонд сократил долю облигаций с фиксированным купоном в пользу облигаций с плавающим купоном и облигаций с привязкой к инфляции. Такой подход положительно повлиял на доходность портфеля на фоне роста ставок, а также повысил защищённость от процентного риска, – добавил он. – Позитивное влияние на доходность также оказали акции. В течение 2022 года на фоне снижения фондового рынка СберНПФ увеличивал вложения в акции высоконадежных российских компаний, и в прошлом году рынок акций продемонстрировал значительный рост».

По итогам 2023 года количество пенсионных договоров в СберНПФ составило 10,6 млн. Число вкладчиков по негосударственному пенсионному обеспечению выросло на 1% и достигло 1,5 млн в 2023 году.