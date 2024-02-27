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НОВОСТИ

Мэр Собянин принял решение о реализации еще двух проектов комплексного развития территорий

18:48 27.02.2024

Еще в двух московских районах - Тимирязевском и Фили-Давыдково – будут выполняться проекты комплексного развития территорий. По словам мэра столицы Сергея Собянина, на месте нежилой застройки на улице Вучетича вл. 1 и на улице Кременчугской вл. 19 построят дома для участников программы реновации жилого фонда.

Как отметил глава города у себя в Telegram-канале, выполнение проектов позволит создать около 130 рабочих мест. «Например, в Тимирязевском районе предусмотрены помещения для участков мировых судей», – сообщил Собянин.

По данным градоначальника, сейчас в Москве выполняется 67 проектов комплексного развития территорий площадью около 867 га. Согласно расчетам, их реализация даст города около 168 тыс. рабочих мест. В рамках этих проектов планируется построить также более 16,6 млн кв.м недвижимости.

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