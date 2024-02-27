Белый дом: США не станут направлять свои войска для участия в боевых действиях на Украине

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация не намерена отправлять на Украину войска США для участия в боевых действиях. Об этом заявила журналистам руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.

«Президент [США Джо] Байден ясно давал понять, что США не направят войска для участия в боевых действиях на Украине», — привело ее слова агентство Reuters.