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НОВОСТИ

Белый дом: США не станут направлять свои войска для участия в боевых действиях на Украине

20:50 27.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация не намерена отправлять на Украину войска США для участия в боевых действиях. Об этом заявила журналистам руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.

«Президент [США Джо] Байден ясно давал понять, что США не направят войска для участия в боевых действиях на Украине», — привело ее слова агентство Reuters.

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