Кирби рассказал, что нужно Байдену, чтобы изъять замороженные российские активы
23:00 27.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден нуждается в новых полномочиях от Конгресса, которые позволили бы изъять замороженные российские активы, конфискация была бы произведена Западом коллективно. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Отвечая на вопросы об изъятии активов РФ, он утверждал, что в первую очередь вашингтонская администрация нуждается в «дополнительных законодательных полномочиях от Конгресса, чтобы президент мог действовать в этом направлении». «Во-вторых, и это немаловажно, <…> мы должны привлечь к этому наших партнеров по коалиции, которые также участвовали в замораживании этих активов», — сказал Кирби.
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