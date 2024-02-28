Покинувшие Россию звезды ответят по закону за дискредитацию ВС РФ — Бастрыкин
11:32 28.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Покинувшие Россию звезды шоу-бизнеса, дискредитирующие действия Вооруженных сил РФ из-за рубежа, в случае возвращения будут отвечать по закону за свои действия. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«Позиция представителей шоу-бизнеса, которые уехали за рубеж и дискредитируют действия Вооруженных сил России, вероятно, связана с их желанием угодить политике тех стран, где они пребывают. <…> Но если кто-то из них решит вернуться спустя несколько лет, за свои действия им придется ответить по закону», — предупредил он.
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