Покинувшие Россию звезды ответят по закону за дискредитацию ВС РФ — Бастрыкин

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Покинувшие Россию звезды шоу-бизнеса, дискредитирующие действия Вооруженных сил РФ из-за рубежа, в случае возвращения будут отвечать по закону за свои действия. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Позиция представителей шоу-бизнеса, которые уехали за рубеж и дискредитируют действия Вооруженных сил России, вероятно, связана с их желанием угодить политике тех стран, где они пребывают. <…> Но если кто-то из них решит вернуться спустя несколько лет, за свои действия им придется ответить по закону», — предупредил он.