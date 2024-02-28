Большинство поляков не хочет возможного минирования границ с РФ и Белоруссией
12:05 28.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство польских граждан выступают против возможного создания минных полей на границах с Россией и Белоруссией. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного исследовательским центром IBRiS по заказу газеты Rzeczpospolita.
Против подобной идеи выступили 54% респондентов. Поддержали возможность минирования границ 28,3% участников опроса, 17,7% признались, что у них нет мнения по данному вопросу.
Rzeczpospolita отмечает, что в МИД и Минобороны ей сообщили, что «в данный момент не планируют установку мин на границе с Россией и Белоруссией».
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