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НОВОСТИ

Иранский спутник будет запущен 29 февраля с помощью российской ракеты-носителя — министр

12:32 28.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иранский спутник Pars-1 будет выведен на орбиту 29 февраля с помощью российской ракеты-носителя. Об этом сообщил министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур.

«Завтра спутник для осуществления фотосъемки Pars-1, который является на 100% иранским, построенным отечественными компаниями, будет выведен на орбиту при помощи российской ракеты-носителя», — приводит его слова агентство Tasnim.

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