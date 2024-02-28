Иранский спутник будет запущен 29 февраля с помощью российской ракеты-носителя — министр

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иранский спутник Pars-1 будет выведен на орбиту 29 февраля с помощью российской ракеты-носителя. Об этом сообщил министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур.

«Завтра спутник для осуществления фотосъемки Pars-1, который является на 100% иранским, построенным отечественными компаниями, будет выведен на орбиту при помощи российской ракеты-носителя», — приводит его слова агентство Tasnim.