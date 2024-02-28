Сбер представил концепцию Климатического совета БРИКС представителям центральных банков стран альянса

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Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин принял участие в семинаре по финансированию устойчивого развития, который Банк России провнл для центральных банков стран БРИКС. В этом году Россия председательствует в этом объединении.

В рамках семинара Александр Ведяхин представил разработанную концепцию Климатического совета стран БРИКС, в которой отражено понимание задач, функционала и направлений работы. С этим предложением Сбер ранее выступал на COP28, получив положительную обратную связь от представителей делегаций стран БРИКС.

По мнению Александра Ведяхина, для объединения усилий странам альянса необходимо создать единый орган, который станет центром выработки совместных решений и реализации проектов для осуществления справедливого энергетического перехода. Такой площадкой может стать Климатический совет стран БРИКС.

«Цель создания Климатического совета – формирование механизма сотрудничества стран БРИКС в области климата, зеленой экономики и устойчивого развития на наднациональном уровне, рассказал Александр Ведяхин. – Ключевая задача – создать координационный центр практик, решений, стандартов и экспертизы широкого круга стейкхолдеров под патронажем представителей БРИКС по климату, зеленой экономике и устойчивому развитию. Здесь подчеркну особую роль центральных банков и регуляторов, поскольку их поддержка важна для создания общей таксономии устойчивого развития на пространстве БРИКС».

Помимо синхронизации подходов и создания целостной инфраструктуры стран БРИКС в области углеродного регулирования основными направлениями работы совета могут стать совместные исследования и разработка зеленых технологий, климатическое финансирование, проекты в области оценки климатических рисков, а также совместные образовательные программы.

Напомним, у Сбера есть опыт создания межотраслевых технологичных платформ в области ESG. Например, в сентябре 2023 года Сбер зарегистрировал в Росстандарте первую коммерческую российскую систему добровольной сертификации низкоуглеродной энергии. Сертификат, эмитируемый в системе, подтверждает создание электрической энергии на генерирующем объекте (электростанции) из возобновляемых и низкоуглеродных источников. Создание системы зелёных сертификатов продолжило последовательную политику Сбера в реализации ESG повестки.

«У стран БРИКС проблематика задач климатической повестки и устойчивого развития по ряду направлений достаточно схожа, – отметил Александр Ведяхин. – Для их эффективного решения необходимы объединение усилий, обмен экспертизой и практиками, синхронизация таксономии и формирование общей ESG-инфраструктуры на пространстве БРИКС, в том числе для взаимного признания и обмена зелеными сертификатами и углеродными единицами».

В качестве дальнейшей работы по формированию Климатического совета Александр Ведяхин предложил создать рабочую группу из представителей разных стран БРИКС для более детальной проработки концепции климатического совета.

Климатическая повестка и тема устойчивого развития – одна из ведущих для всех государств БРИКС, так как более 45% мировых выбросов парниковых газов приходится на государства объединения, что непосредственно влияет на изменение климата.