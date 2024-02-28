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НОВОСТИ

Российские средства ПВО за сутки уничтожили почти 100 украинских беспилотников — МО РФ

16:32 28.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток сбили 99 украинских беспилотников, а также три снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Жовтневое Харьковской области, Араповка, Троицкое, Новоникольское Луганской Народной Республики, Еленовка, Шевченко Донецкой Народной Республики, а также сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS», — сообщили в ведомстве.

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