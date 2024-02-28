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Пашинян: Армения никогда не ждала от ОДКБ военного вмешательства

19:30 28.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не ждал от Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) военного вмешательства в армяно-азербайджанский конфликт, ему нужна была политическая позиция организации.

«Я хочу обратить внимание на один важный нюанс. Армения никогда не ждала от ОДКБ военного вмешательства. Пусть ни у кого не сложится впечатления, что мы пытались втянуть организацию в войну. Мы в первую очередь ожидали политической позиции. Нам было важно понять, в чем заключается зона ответственности ОДКБ в Армении и на Южном Кавказе. Если бы получили четкий ответ, то дальше бы вопросов не возникло, так как включились бы соответствующие механизмы», — сказал Пашинян в ходе парламентского часа.

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