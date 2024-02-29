БПЛА, по которому выстрелил германский фрегат в Красном море, был американским
10:32 29.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германский фрегат Hessen («Гессен»), участвующий в операции Евросоюза Aspides («Щиты») в Красном море, по ошибке пытался сбить американский беспилотник. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на представителя Пентагона.
В понедельник рядом с фрегатом был замечен беспилотник. Hessen пытался сбить его, но не попал в цель, уточняет телеканал.
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