БПЛА, по которому выстрелил германский фрегат в Красном море, был американским

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германский фрегат Hessen («Гессен»), участвующий в операции Евросоюза Aspides («Щиты») в Красном море, по ошибке пытался сбить американский беспилотник. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на представителя Пентагона.

В понедельник рядом с фрегатом был замечен беспилотник. Hessen пытался сбить его, но не попал в цель, уточняет телеканал.