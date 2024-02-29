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НОВОСТИ

Россия к концу 2024 года откажется от информации с западных метеоспутников — Росгидромет

11:32 29.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия к концу 2024 года полностью откажется от информации с западных метеоспутников, сообщил журналистам глава Росгидромета Игорь Шумаков.

«До определенного времени у нас было тесное сотрудничество с западными коллегами — с системой EUMETSAT, которая поставляла нам достаточно большое количество оперативной информации, которая требуется в обычной нашей прогностической деятельности», — сказал он после старта ракеты «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» № 2-4.

С недавнего времени, по словам Шумакова, информационный поток от западных спутников практически иссяк, но «благодаря коллегам из Роскосмоса нехватку информации удалось практически устранить. „Немного забегая вперед, я думаю, что к середине или к концу этого года, с учетом планов по запуску гидрометеорологических аппаратов, мы сможем отказаться от EUMETSAT совсем“, — добавил он.

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