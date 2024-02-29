РФ продолжает работу над целым рядом перспективных вооружений, о них скоро узнают — Путин
12:45 29.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия работает над целым рядом перспективных систем вооружения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
В своей речи он упомянул о том, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» эффективно используется в зоне СВО, также завершаются испытания крылатой ракеты «Буревестник» и системы «Посейдон».
«Работа над целым рядом других перспективных систем вооружения продолжается. И о новых достижениях наших ученых и оружейников мы еще узнаем», — добавил Путин.
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