РФ продолжает работу над целым рядом перспективных вооружений, о них скоро узнают — Путин

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия работает над целым рядом перспективных систем вооружения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

В своей речи он упомянул о том, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» эффективно используется в зоне СВО, также завершаются испытания крылатой ракеты «Буревестник» и системы «Посейдон».

«Работа над целым рядом других перспективных систем вооружения продолжается. И о новых достижениях наших ученых и оружейников мы еще узнаем», — добавил Путин.