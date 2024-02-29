Большая многодетная семья должна стать нормой в России, уверен президент

12:58 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поддержка семей с детьми — это фундаментальный нравственный выбор россиян, большая многодетная семья должна стать нормой философии жизни российского общества и ориентиром государственной стратегии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Поддержка семей с детьми — наш фундаментальный нравственный выбор. Большая многодетная семья должна стать нормой философии жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии», — сказал он.