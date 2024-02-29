Объем построенного в 2023 году в РФ жилья превысил советский рекорд в 1,5 раза — Путин

13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем ввода жилья в 2023 году в РФ превысил в 1,5 раза самый высокий результат советского периода. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

«В прошлом году в России было построено свыше 110 млн кв. м жилья. Это в полтора раза больше самого высокого советского показателя, который был достигнут в 1987 году. Тогда было построено 72,8 млн кв. м», — сказал он.