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НОВОСТИ

Путин уверен, что РФ в ближайшей перспективе войдет в четверку крупнейших экономик мира

13:40 29.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин уверен, что Россия в ближайшей перспективе войдет в четверку крупнейших экономик мира. Об этом заявил глава государства в послании Федеральному собранию.

«Сегодня Россия — крупнейшая экономика Европы по размеру валового внутреннего продукта, по паритету покупательной способности. И пятая в мире. Темпы и, главное, качество роста позволяют надеяться и даже утверждать, что уже в ближайшей перспективе мы сможем сделать еще один шаг вперед. Войдем в четверку крупнейших экономических держав мира», — сказал Путин.

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