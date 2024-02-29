Строительство трассы Джубга — Сочи планируется завершить к концу 2029 г. — Хуснуллин

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строительство трассы Джубга — Сочи планируется полностью завершить к концу 2029 года. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Я думаю, что реальный срок — это конец 2029 [года] — полноценного запуска», — сказал он, отвечая на вопрос о сроках реализации проекта.

Хуснуллин уточнил, что к концу 2027 года будет построен обход Адлера, а в 2028 году может быть построен обход Туапсе.

Также, по его словам, в течение 2024 года должна быть определена окончательная трассировка и этапность проекта. Всего при этом предполагаются примерно семь этапов.

«В общем буквально до конца года мы все посчитаем: деньги, сроки и количество. Но это будет масштабная стройка, мы точно видим, что должны работать от 30 тыс. до 50 тыс. строителей в разное время, и это должна быть мобилизация, там не менее 10 тоннелепроходческих щитов большого диаметра», — заключил он.