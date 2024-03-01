Бывшие геймеры, попав в подразделения БПЛА, быстро понимают, что это не игра — командир
10:05 01.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывшие любители компьютерных игр, которые приходят добровольцами в подразделения БПЛА ВС РФ, быстро осознают, что это не компьютерные игры, и что боевая работа намного сложнее. Об этом ТАСС рассказал командир одного из подразделений БПЛА, действующих на херсонском направлении, с позывным Якорь.
«Такие люди с интересными историями, конечно, к нам приходят, те, которые очень много на гражданке играли в компьютерные игры. Но, приехав сюда, войдя в курс дела, уже через некоторое время освоившись тут, они все понимали, что это вещи разные абсолютно», — сказал Якорь.
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