Бывшие геймеры, попав в подразделения БПЛА, быстро понимают, что это не игра — командир

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывшие любители компьютерных игр, которые приходят добровольцами в подразделения БПЛА ВС РФ, быстро осознают, что это не компьютерные игры, и что боевая работа намного сложнее. Об этом ТАСС рассказал командир одного из подразделений БПЛА, действующих на херсонском направлении, с позывным Якорь.

«Такие люди с интересными историями, конечно, к нам приходят, те, которые очень много на гражданке играли в компьютерные игры. Но, приехав сюда, войдя в курс дела, уже через некоторое время освоившись тут, они все понимали, что это вещи разные абсолютно», — сказал Якорь.