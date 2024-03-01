Британия из-за Украины усилила подготовку своих солдат к «окопной войне»

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Великобритании в результате наблюдения за ситуацией вокруг конфликта на Украине решили усилить подготовку своих солдат к боевым действиям в формате так называемой окопной войны. Об этом сообщил новостной портал Business Insider.

По его данным, британские власти не уделяли большого внимания подготовке к сражениям в подобном формате во время дислокации своих войск в Ираке и Афганистане. Между тем окопы, в которых можно укрыться от атак дронов, стали вновь актуальны на фоне украинского конфликта. В связи с этим их строительству и обороне также начали активнее обучать в других странах НАТО, подчеркивает портал.