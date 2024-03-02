0
0
51
НОВОСТИ

Москвичи тестируют систему электронного голосования перед выборами

12:32 02.03.2024

В Москве идет тестовое голосование, которые проводится перед выборами президента России. Процесс продлится с 10:00 до 14:00. Горожане смогут ответить на вопрос «Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?»

Принять участие в тестовом голосовании могут совершеннолетние жители Москвы, с постоянной регистрацией в мегаполисе. В ходе тестирования разработчики проверят корректность работы системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Отдать голос можно на специальной странице elec.mos.ru, а также на 146 избирательных участках во всех районах Москвы, где установлены специальные термналы. Онлайн смогут голосовать только пользователи с полной учетной записью на mos.ru.

В ходе тестирования организаторы процесс проведут стресс-тесты, например, специально отключат на участках связь или электричество, чтобы определить порядок действий в экстренных ситуациях.

Напомним, выборы президента России состоятся 15, 16 и 17 марта, голосоваь можно будет с 8:00 до 20:00. Проголосовать онлайн на mos.ru можно будет с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта. Горожане, которые будут голосовать в электронном формате, примут участие в розыгрышах акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов». Тем, кто впервые проголосует онлайн, для избирателей не старше 25 лет и в возрасте от 60 лет будут выделены гарантированные призы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:49 02.03.2024
Очередь грузовиков на въезде в Литву из Белоруссии за неделю выросла более чем в половину
0
52
12:42 02.03.2024
Депутат Мосгордумы: В столице поручения президента по развитию спорт инфраструктуры активно исполняются
0
71
11:55 02.03.2024
В ФРГ задумались о «повороте» системы здравоохранения в строну оказания помощи раненым в ходе конфликта
0
166
11:27 02.03.2024
Всемирный фестиваль молодежи будет показан в метавселенной от Сбера
0
180
09:30 02.03.2024
Второе марта в Москве по прогнозам синоптиков будет довольно теплым
0
264
09:10 02.03.2024
В Пентагоне получили от РФ уведомление об учебном пуске ракеты «Ярс»
0
327
09:00 02.03.2024
Многое говорит о том, что запись о планах атаки на Крымский мост является подлинной - Bild
0
378
20:51 01.03.2024
Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище Москвы
0
1369
20:40 01.03.2024
Шольц и Бундестаг должны объясниться по поводу планов атаки на Крымский мост - Слуцкий
0
995
20:26 01.03.2024
В XII Зимней Спартакиаде «Роснефти» участвовало рекордное число спортсменов
0
771

Возврат к списку