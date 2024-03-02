Москвичи тестируют систему электронного голосования перед выборами
12:32 02.03.2024
В Москве идет тестовое голосование, которые проводится перед выборами президента России. Процесс продлится с 10:00 до 14:00. Горожане смогут ответить на вопрос «Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?»
Принять участие в тестовом голосовании могут совершеннолетние жители Москвы, с постоянной регистрацией в мегаполисе. В ходе тестирования разработчики проверят корректность работы системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Отдать голос можно на специальной странице elec.mos.ru, а также на 146 избирательных участках во всех районах Москвы, где установлены специальные термналы. Онлайн смогут голосовать только пользователи с полной учетной записью на mos.ru.
В ходе тестирования организаторы процесс проведут стресс-тесты, например, специально отключат на участках связь или электричество, чтобы определить порядок действий в экстренных ситуациях.
Напомним, выборы президента России состоятся 15, 16 и 17 марта, голосоваь можно будет с 8:00 до 20:00. Проголосовать онлайн на mos.ru можно будет с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта. Горожане, которые будут голосовать в электронном формате, примут участие в розыгрышах акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов». Тем, кто впервые проголосует онлайн, для избирателей не старше 25 лет и в возрасте от 60 лет будут выделены гарантированные призы.
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