Путин объявил открытым Всемирный фестиваль молодежи
17:50 02.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин дал официальный старт Всемирному фестивалю молодежи (ВФМ). Видеообращение главы государства к участникам показали на церемонии открытия в международном моле «Арт. Молодость», в который на время фестиваля превратился Дворец спорта «Большой».
«Объявляю Всемирный фестиваль молодежи открытым», — сказал Путин.
Жители России всегда держат слово, а улыбку не используют как фальшивую маску, заявил президент РФ Владимир Путин в видеоприветствии открывающемуся Всемирному фестивалю молодежи (ВФМ). Он выразил уверенность, что участники мероприятия смогут сами в этом убедиться.
«Вы лично сможете убедиться, например, что улыбка для нас не дешевая маска, а искреннее проявление чувств. Что если уж мы даем наше слово, то всегда его держим», — обратился Путин к участникам церемонии открытия.
«Не сомневаюсь, такая доверительная дружеская атмосфера будет царить на площадках Всемирного фестиваля молодежи», — добавил глава государства.
НОВОСТИ
- 19:00 02.03.2024
- Литва «выгоняет» машины с номерами РФ не только из своей страны, но и из всего ЕС
- 18:45 02.03.2024
- Тестирование электронного голосования в Москве прошло успешно
- 18:25 02.03.2024
- По мнению Минобороны ФРГ разговор по поводу возможной атаки Крымского моста был перехвачен - DPA
- 15:50 02.03.2024
- Победа РФ на Украине привет к катастрофе в экономике ЕС – глава МИД Франции
- 14:49 02.03.2024
- Москва уже планомерно выполняет поручения президента относительно капремонта школ и детсадов
- 14:15 02.03.2024
- Израиль и ХАМАС достигли на переговорах некоторого прогресса - СМИ
- 14:00 02.03.2024
- В Росгвардии называют падение БПЛА возможной причиной ЧП в Петербурге
- 12:49 02.03.2024
- Очередь грузовиков на въезде в Литву из Белоруссии за неделю выросла более чем в половину
- 12:42 02.03.2024
- Депутат Мосгордумы: В столице поручения президента по развитию спортинфраструктуры активно исполняются
- 12:32 02.03.2024
- Москвичи тестируют систему электронного голосования перед выборами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать