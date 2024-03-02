Путин объявил открытым Всемирный фестиваль молодежи

17:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин дал официальный старт Всемирному фестивалю молодежи (ВФМ). Видеообращение главы государства к участникам показали на церемонии открытия в международном моле «Арт. Молодость», в который на время фестиваля превратился Дворец спорта «Большой».

«Объявляю Всемирный фестиваль молодежи открытым», — сказал Путин.

Жители России всегда держат слово, а улыбку не используют как фальшивую маску, заявил президент РФ Владимир Путин в видеоприветствии открывающемуся Всемирному фестивалю молодежи (ВФМ). Он выразил уверенность, что участники мероприятия смогут сами в этом убедиться.

«Вы лично сможете убедиться, например, что улыбка для нас не дешевая маска, а искреннее проявление чувств. Что если уж мы даем наше слово, то всегда его держим», — обратился Путин к участникам церемонии открытия.

«Не сомневаюсь, такая доверительная дружеская атмосфера будет царить на площадках Всемирного фестиваля молодежи», — добавил глава государства.