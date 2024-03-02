Тестирование электронного голосования в Москве прошло успешно
18:45 02.03.2024
В российской столице накануне выборов президента РФ протестировали систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В проверке ДЭГ участвовали 716 тыс. избирателей, которые в течение четырех часов могли ответить на вопрос, связанный с жизнью мегаполиса. Москвичи отвечали на вопрос: «Нужно ли вырубать тополя в Москве, чтобы избавиться от тополиного пуха?» Отдать свой голос они могли онлайн на сайте elec.mos.ru или на 146 избирательных участках, которые работали в каждом районе города. Как отмечают организаторы процесса, система справилась с серьезной пользовательской нагрузкой и многочисленными кибератаками, отмеченными в ходе тестирования.
По словам начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко, сверхвысокий трафик был отмечен с первых минут голосования, когда одновременно пытались голосовать десятки тысяч человек, а также подверглась массированным кибератакам, продлившимся до окончания тестирования. «Все атаки успешно отражены, система справилась с нагрузкой, и каждый избиратель получил возможность проголосовать по важному для города вопросу», – заявил Костырко.
По его данным, кибератакам подверглась не только система электронного голосования, но и другие ресурсы цифровой экосистемы Москвы, предоставляющие электронные услуги и сервисы горожанам, однако атаки удалось успешно отразить.
Отметим, что 2022 году в похожем тестовом голосовании приняли участие почти 460 тыс. человек, а в 2023 – почти 430 тыс. горожан.
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