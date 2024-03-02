0
0
29
НОВОСТИ

Литва «выгоняет» машины с номерами РФ не только из своей страны, но и из всего ЕС

19:00 02.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Таможенный департамент Литвы предупредил, что транспортные средства с российскими номерами должны покинуть территорию балтийской республики в течение следующей недели. Информацию об этом ведомство разместило на своей странице в соцсети.

«Таможня Литвы информирует, что автомобили с русскими (так указано в тексте — прим. ТАСС) регистрационными номерами должны до 11 марта выехать из Литвы и со всего Евросоюза», — говорится в сообщении. Кто уполномочил литовское ведомство говорить от имени ЕС, не уточняется.

Департамент подчеркнул, что транспортные средства с такими номерами будут подлежать конфискации. «Лица, являющиеся владельцами автомобилей с русскими номерами, должны будут перерегистрировать их в Литве. В противном случае к ним будет применяться 155-я статья кодекса об административных нарушениях». Статься предусматривает штраф и конфискацию автомобиля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:45 02.03.2024
Тестирование электронного голосования в Москве прошло успешно
0
91
18:25 02.03.2024
По мнению Минобороны ФРГ разговор по поводу возможной атаки Крымского моста был перехвачен - DPA
0
140
17:50 02.03.2024
Путин объявил открытым Всемирный фестиваль молодежи
0
197
15:50 02.03.2024
Победа РФ на Украине привет к катастрофе в экономике ЕС – глава МИД Франции
0
414
14:49 02.03.2024
Москва уже планомерно выполняет поручения президента относительно капремонта школ и детсадов
0
325
14:15 02.03.2024
Израиль и ХАМАС достигли на переговорах некоторого прогресса - СМИ
0
406
14:00 02.03.2024
В Росгвардии называют падение БПЛА возможной причиной ЧП в Петербурге
0
514
12:49 02.03.2024
Очередь грузовиков на въезде в Литву из Белоруссии за неделю выросла более чем в половину
0
454
12:42 02.03.2024
Депутат Мосгордумы: В столице поручения президента по развитию спортинфраструктуры активно исполняются
0
420
12:32 02.03.2024
Москвичи тестируют систему электронного голосования перед выборами
0
424

Возврат к списку