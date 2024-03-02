Литва «выгоняет» машины с номерами РФ не только из своей страны, но и из всего ЕС
19:00 02.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Таможенный департамент Литвы предупредил, что транспортные средства с российскими номерами должны покинуть территорию балтийской республики в течение следующей недели. Информацию об этом ведомство разместило на своей странице в соцсети.
«Таможня Литвы информирует, что автомобили с русскими (так указано в тексте — прим. ТАСС) регистрационными номерами должны до 11 марта выехать из Литвы и со всего Евросоюза», — говорится в сообщении. Кто уполномочил литовское ведомство говорить от имени ЕС, не уточняется.
Департамент подчеркнул, что транспортные средства с такими номерами будут подлежать конфискации. «Лица, являющиеся владельцами автомобилей с русскими номерами, должны будут перерегистрировать их в Литве. В противном случае к ним будет применяться 155-я статья кодекса об административных нарушениях». Статься предусматривает штраф и конфискацию автомобиля.
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