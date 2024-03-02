Над Финским заливом в Ленобласти сработали средства ПВО
20:48 02.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сработали в Ломоносовском районе Ленинградской области. Воздушные цели поражены над акваторией Финского залива, сообщил губернатор области Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.
«В Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО. Воздушные цели поражены над акваторией Финского залива», — говорится в сообщении.
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