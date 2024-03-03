Из Авдеевки ВСУ пришлось отступать на неподготовленные позиции – депутат Рады

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отступлении из Авдеевки столкнулись с проблемой неподготовленных для обороны позиций. Об этом заявил депутат Верховной рады, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

«Пожалуй, самая большая проблема — это отсутствие наших оборонительных позиций, на которые можно было спокойно отойти. И это проблема. Здесь вопрос в том, что мы должны понимать, что те войска, которые отходят, им достаточно сложно переходить к обороне. <…> Войска, которые отходили, должны были бы зайти за войска, которые уже обороняются», — сказал он в интервью украинскому Radio NV.