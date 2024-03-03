За ночь над Крымом уничтожено 38 украинских БПЛА – Минобороны РФ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны сбили 38 украинских беспилотников над Крымом за ночь, сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 38 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Республики Крым», — сообщили в ведомстве.