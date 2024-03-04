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Повреждение коммуникационных кабелей в Красном море сократило трафик на 25% — провайдер

10:05 04.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре международных коммуникационных подводных кабеля в Красном море, связывающие Азию, Европу и Африку, повреждены, что ограничило трафик на 25%. Об этом сообщила гонконгская компания HGC Global Communications Limited.

По ее данным, «перерезаны кабели» Seacom, TGN, AAE-1, EIG — 4 из 15, проходящих по дну Красного моря. В этих условиях интернет-провайдер «разработал план перенаправления информационного потока» в Европу через Китай и США.

Как проинформировала ранее израильская газета Globes, несколько кабелей, проложенных по дну Красного моря между Саудовской Аравией и Джибути, были повреждены вследствие атак йеменских мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах». Это привело к серьезным перебоям в работе интернет-связи в странах Персидского залива и Индии. В свою очередь хуситы заявили, что не совершали каких-либо действий, которые могли стать причиной повреждения системы подводных коммуникационных кабелей.

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