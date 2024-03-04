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ВСУ стали чаще обстреливать ЗАЭС из-за выборов президента РФ, считает директор станции

10:32 04.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины стали чаще наносить удары по Энергодару, где располагается Запорожская АЭС (ЗАЭС), чтобы запугать население перед выборами президента РФ. Такое мнение высказал журналистам директор ЗАЭС Юрий Черничук.

«Частота воздействий боевых средств противника [растет]. Частота воздействий и БПЛА, и прилет [1 марта] артиллерийских снарядов на город — это действительно факт. Одну из причин могу сказать — это предстоящие выборы президента РФ. Элемент запугивания такой», — сказал он.

По словам Черничука, угроза станции в результате атак ВСУ сохраняется. «Линия боевого соприкосновения, противник, находящийся на расстоянии 5 км от станции, — естественно, угроза станции остается», — подчеркнул он.

1 марта Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что 28 февраля его эксперты слышали взрыв на некотором расстоянии от ЗАЭС, но сама станция не подвергалась нападению. 1 марта ВСУ обстреляли Энергодар из артиллерии, взрыв произошел рядом со зданием администрации города. Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, 2 марта ВСУ нанесли по городу удар неуправляемыми снарядами.

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