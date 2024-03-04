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Пострадавших в результате инцидента на мосту рядом с Чапаевском нет — УФСБ

12:05 04.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жертв и пострадавших в результате инцидента на железнодорожном мосту через реку Чапаевка в Самарской области нет. Об этом сообщили журналистам в УФСБ России по Самарской области.

«Сегодня, 4 марта 2024 года, в 6 часов 13 минут (05:13 мск) на единый номер экстренных оперативных служб 112 поступило сообщение о хлопке в районе железнодорожного моста через реку Чапаевка в городском округе Чапаевск. <…> Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов и специальных служб.

Как сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги, движение поездов на перегоне Звезда — Чапаевск приостановлено. Ранее ТАСС в оперативных службах сообщили, что взрывное устройство сдетонировало на опоре железнодорожного моста. Предварительно, повреждены ограждение и конструкции опоры моста возле берега.

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