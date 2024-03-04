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США, Великобритания и Франция могут тайно помогать Украине в наведении ракет на цели — NYT

20:00 04.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Газета The New York Times увидела в заявлениях канцлера ФРГ Олафа Шольца указание на возможность, что США, Великобритания и Франция могут тайно помогать Украине в наведении ракет на цели в ходе конфликта с Россией.

По данным издания, сначала президент Франции Эмманюэль Макрон «возмутил союзников по НАТО заявлением, что вскоре Запад может быть вынужден отправить войска на Украину, что предвещает прямую конфронтацию с российскими войсками, которую остальные члены альянса давно отвергают». Затем канцлер ФРГ «обнажил новые разногласия». В последнее время Шольц выступает против передачи ракет Taurus Киеву и обосновывает свой отказ, в частности, тем, что, по его оценке, для программирования ракет и наведения на цели необходимым условием является присутствие немецких специалистов на Украине. Он «намекнул, что Великобритания, Франция и США могут тайно помогать Украине нацеливать аналогичное оружие, а на такой шаг Германия просто не может пойти».

Как отмечает The New York Times, ни Британия, ни Франция не делали официальных комментариев, потому что они почти никогда не разглашают, как применяется их оружие, переданное Киеву. Газета подчеркивает, что теперь перед НАТО стоит задача найти некое сочетание новых вооружений и финансовой поддержки, не вызывая при этом прямой конфронтации с Россией, и для Шольца это будет сложной задачей.

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